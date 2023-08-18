Справки для уклонистов за $10 000: в Киеве главе ВВК вручили подозрение – фото
В Киеве глава военно-врачебной комиссии получил подозрение. Офис генпрокурора утверждает, что он якобы подделал медицинскую документацию о непригодности к службе.
Глава одной из столичных ВВК получил подозрение по статье о служебном подлоге.
По данным следствия, начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ и руководитель Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки организовали незаконную переправку через границу трех граждан.
За такую услугу они получили $30 000, утверждают правоохранители.
"К незаконной схеме они привлекли одного из глав военно-врачебной комиссии г. Киева, который не был осведомлен об их намерениях. По указанию руководителя РТЦК подозреваемый составил и выдал фиктивные справки о непригодности к военной службе трем гражданам", – говорится в сообщении.
В Госбюро расследований уточнили, что цена "услуги" для одного человека составляла $10 000.
- 11 августа на заседании СНБО рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВЛК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов, а 17 августа он подписал указ.
- Зеленский побывал на фронте в Запорожской и Донецкой областях, где встретился с бойцами и командирами 16 бригад. По его словам, в каждой бригаде говорили о проблемах с комплектованием.
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