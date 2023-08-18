Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

У Києві голова військово-лікарської комісії отримав підозру. Офіс генпрокурора стверджує, що він нібито підробив медичну документацію про непридатність до служби.

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Голова однієї зі столичних ВЛК отримав підозру за статтею про службове підроблення.

За даними слідства, начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та керівник Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки організували незаконне переправлення через кордон трьох громадян.

За таку "послугу" вони отримали $30 000, стверджують правоохоронці.

"До незаконної схеми вони залучили одного з голів військово-лікарської комісії м. Києва, який не був обізнаний у їхніх намірах. За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом громадянам", – йдеться в повідомленні.

У Держбюро розслідувань уточнили, що ціна "послуги" для однієї особи становила $10 000.

11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.

Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів, а 17 серпня він підписав указ.

Зеленський побував на фронті в Запорізькій і Донецькій областях, де зустрівся з бійцями і командирами 16 бригад. За його словами, в кожній бригаді говорили про проблеми з комплектуванням.

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