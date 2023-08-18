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Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

Этот материал также доступен на русском
18.08.2023, 15:51
Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото - Фото
Фото - ДБР

У Києві голова військово-лікарської комісії отримав підозру. Офіс генпрокурора стверджує, що він нібито підробив медичну документацію про непридатність до служби.

Голова однієї зі столичних ВЛК отримав підозру за статтею про службове підроблення.

За даними слідства, начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ та керівник Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки організували незаконне переправлення через кордон трьох громадян.

За таку "послугу" вони отримали $30 000, стверджують правоохоронці.

"До незаконної схеми вони залучили одного з голів військово-лікарської комісії м. Києва, який не був обізнаний у їхніх намірах. За вказівкою керівника РТЦК підозрюваний склав та видав фіктивні довідки про непридатність до військової служби трьом громадянам", – йдеться в повідомленні.

У Держбюро розслідувань уточнили, що ціна "послуги" для однієї особи становила $10 000.

Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

Довідки для ухилянтів за $10 000: у Києві голові ВЛК вручили підозру – фото

  • 11 серпня на засіданні РНБО рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що через два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того ж дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів, а 17 серпня він підписав указ.
  • Зеленський побував на фронті в Запорізькій і Донецькій областях, де зустрівся з бійцями і командирами 16 бригад. За його словами, в кожній бригаді говорили про проблеми з комплектуванням.

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Оксана Житнюк
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