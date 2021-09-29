Мэр Запорожья ушел в отставку

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Сегодня, 29 сентября, во время сессии Запорожского горсовета мэр Запорожья Владимир Буряк заявил, что уходит в отставку. Об этом Буряк сообщил в Facebook.

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"Сегодня во время сессии Запорожского городского совета заявил о намерении уйти с поста городского головы", – написал мэр.

По его словам, он был на больничном – проходил обследование, и врачи рекомендовали ему "поберечь здоровье".

"Из города я ехать не собираюсь, из политики также не ухожу, партия Владимира Буряка Единение продолжает начатое и я лично буду активно участвовать в развитии партии и родного города", – сообщил Буряк.

На сессии он сказал: "Намерен уйти с должности городского головы. Заявление написано. Оно находится сегодня в управляющего делами".

Заявление мэра Запорожья о его отставке депутаты городского совета должны рассмотреть и утвердить сегодня на отдельной внеочередной сессии.

ОБНОВЛЕНО В 20:05

Депутаты поддержали досрочную отставку Буряка. Исполняющим обязанности мэра назначили депутата горсовета от Слуги народа, секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

Буряк был избран мэром Запорожья в 2015 году, до этого был главным инженером на комбинате Запорожсталь. В 2019 году баллотировался в Раду по списку Оппозиционного блока.

В ноябре 2020-го Буряк переизбрался в первом туре.

Наталия Медведева

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