Местные выборы. Действующий мэр Запорожья переизбрался в первом туре

Соперники Владимира Буряка от Евросолидарности и Слуги народа отстали от него почти на 50%, второго тура в Запорожье не будет

Мэр Запорожья Владимир Буряк переизбран в первом туре. Результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Буряк баллотировался от Партии Владимира Буряка "Единение". Он получил 59,99% голосов избирателей, его ближайшие соперники, Валерий Прозапас от Евросолидарности и Виталий Тишечко от Слуги народа набрали 11,43% и 11,39% соответственно.

Буряк был избран мэром Запорожья в 2015 году, до этого был главным инженером на комбинате Запорожсталь. В 2019 году баллотировался в Раду по списку Оппозиционного блока.

Денис Юдин

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