Местные выборы. Действующий мэр Запорожья переизбрался в первом туре
11.11.2020, 11:21
Владимир Буряк (Фото – Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья, Facebook)
Соперники Владимира Буряка от Евросолидарности и Слуги народа отстали от него почти на 50%, второго тура в Запорожье не будет
Мэр Запорожья Владимир Буряк переизбран в первом туре. Результаты выборов опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
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Буряк баллотировался от Партии Владимира Буряка "Единение". Он получил 59,99% голосов избирателей, его ближайшие соперники, Валерий Прозапас от Евросолидарности и Виталий Тишечко от Слуги народа набрали 11,43% и 11,39% соответственно.
Буряк был избран мэром Запорожья в 2015 году, до этого был главным инженером на комбинате Запорожсталь. В 2019 году баллотировался в Раду по списку Оппозиционного блока.
- 4 ноября стало известно, что в одном туре переизбрался мэр Харькова Геннадий Кернес.
- 6 ноября Киевская ТВК назвала победителем выборов мэра столицы Виталия Кличко.
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