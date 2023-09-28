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"Готов десятку отдать?" В винницком ТЦК офицер отправлял уклонистов за границу – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 13:04
Видео: ГБР
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Государственное бюро расследований утверждает, что в Виннице сотрудники местного территориального центра комплектования и социальной поддержки за деньги придумывали украинским мужчинам "диагнозы", что делало их непригодными к службе и позволяло выезжать за границу во время военного положения.

По данным ГБР, "бизнес" организовал офицер отделения призыва Винницкого военкомата. Он привлек к деятельности двух членов военно-врачебной комиссии – травматолога и хирурга.

Офицер искал мужчин, желавших избежать мобилизации, и за $4000 придумывал им диагнозы и готовил соответствующие документы. Это позволяло не только признавать мужчин непригодными для военной службы, но и давало им возможность уезжать за границу, пишут правоохранители.

Фото: ГБР

В ходе обысков в военкомате ГБР обнаружило и изъяло записи с "черной бухгалтерией", списки военнообязанных мужчин, поддельные медицинские справки, а также деньги в разной валюте на общую сумму более 300 000 грн.

Фото: ГБР

Трое участников группы задержаны. Если их вина будет доказана, они сядут в тюрьму до девяти лет, а их имущество конфискуют.

ГБР также опубликовало видео. На нем один из участников группы общается, очевидно, с офицером, происходит это во время застолья.

Мужчина обращается к главарю группы, пытаясь проконсультироваться с ним по поводу человека, который, судя по видео, хочет избежать мобилизации.

"Он думает, может, ему проще белый билет сделать?" – спросил посредник офицера.

Тот ответил, что на белые билеты сейчас "очередь", и он сам решит этот вопрос за $10 000.

Впоследствии они сходятся на $3500, $400 из которых офицер обещает посреднику.

  • 22 августа в сети появилось видео, на котором работники ТЦК останавливают мужчину на одной из улиц Киева, пытаясь вручить ему повестку. Один из военнослужащих угрожал мужчине оружием.
  • 20 сентября правоохранители начали расследование инцидента в одном из военкоматов во Львовской области, после того, как в сети начали распространяться кадры с избиением мужчины, как утверждается, работниками ТЦК в Самборе. Военнослужащие задержали и вручили им подозрение.

Читайте также: Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения

Милана Головань
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