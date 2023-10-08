В сети появилось видео, где в ТЦК Тернополя якобы бьют мобилизованных. Мэр просит реакции

В сети появилось видео, где якобы сотрудники Тернопольского военкомата избивают мобилизованных. Городской голова Тернополя Сергей Надал требует реакции.

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На публикуемой записи можно увидеть помещение, похожее на армейскую казарму, где несколько человек в военной форме избивают других.

Утверждается, что видео сделано в Тернопольском военкомате.

Надал обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования и призвал проверить информацию о том, что отдельные сотрудники могли применять силу к мобилизованным.

"Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" сотрудников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", — заявил городской голова.

Он призвал сообщать в военную прокуратуру и полицию о случаях ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизации.

"Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства", — резюмировал Надал.

LIGA.net обратилась за комментариями в местную полицию.

ГБР заявило о разоблачении незаконной схемы в Одесском районном ТЦК, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.

Ведомство заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы, по которой в подразделения охраны ТЦК фиктивно относились родственники руководства города, а также футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.

ГБР утверждает, что в Виннице работники местного ТЦК за деньги придумывали украинским мужчинам "диагнозы", что делало их непригодными к службе и позволяло выезжать за границу во время военного положения.

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