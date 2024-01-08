ГБР: Двух работников тернопольского ТЦК, которые пытали военнообязанных, ждет суд

Статья о пытках, совершенная представителем государства, предусматривает до 12 лет тюрьмы

Фото: ГБР

В суд направлен обвинительный акт против двух работников тернопольского территориального центра комплектования и соцподдержки. Их обвиняют в пытках мужчин, сообщило Государственное бюро расследований.

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ГБР сообщило, что завершило расследование по командиру и солдату-гранатометчику отделения охраны Тернопольского объединенного городского ТЦК и СП, "которые издевались над военнообязанными".

По данным следствия, вечером 6 октября 2023 года в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов.

Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хоть и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат, а после отказа насильно затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК, заявили в ГБР.

Впоследствии, по данным правоохранителей, его и еще одного мобилизованного военные избили в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир отделения охраны нанесли удары мужчинам, лежавшим на кроватях в ТЦК – соответствующее видео было распространено в соцсетях.

В ГБР отметили, что один из пострадавших получил повреждения средней тяжести телесные, а второй – легкие.

Установлено, что таким образом работники ТЦК "хотели силой заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого те пытались избить и отобрать оружие".

Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести. Командира отделения охраны – в пытках и нанесении легких телесных повреждений. По этим статьям им грозят тюремные сроки, в частности максимальное наказание за пытки – до 12 лет лишения свободы.

Оба военных отстранены от должностей и находятся под ночным домашним арестом.

Соответствующее видео в сети появилось 8 октября 2023 года.

9 октября ГБР начало расследование фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя.

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