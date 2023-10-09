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Избиение в военкомате Тернополя. ГБР начало расследование

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 11:36
Избиение в военкомате Тернополя. ГБР начало расследование - Фото
ГБР (Иллюстративное фото)

Государственное бюро расследований заявило о начале расследования фактов избиения мобилизованных в военкомате Тернополя. 

На горячую линию управления ГБР во Львове поступило сообщение о том, что около полуночи 6 октября работники Тернопольского военкомата насильно задержали местного жителя.

Они избили его и затолкали в авто – соответствующее видео впоследствии появилось в соцсетях.

Кроме того, было опубликовано видео, на котором, предположительно, двое военкомов бьют руками мужчин, лежащих в кроватях.

Бюро сообщило об открытии уголовных производств по фактам превышения полномочий работниками ТЦК. Проводится проверка.

  • ДБР заявило о разоблачении незаконной схемы в Одесском районном ТЦК, которая помогала депутатам и их родственникам избежать мобилизации.
  • Ведомство заявило о разоблачении в Ивано-Франковске схемы, по которой к подразделениям охраны ТЦК фиктивно относились родственники руководства города, а также футболисты местного профессионального клуба из Прикарпатья.
  • ДБР утверждает, что в Виннице работники местного ТЦК за деньги придумывали украинским мужчинам "диагнозы", что делало их непригодными к службе и позволяло выезжать за границу во время военного положения.

Читайте также: Областного военкома Днепра подозревают в незаконном обогащении во время военного положения

Милана Головань
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войнаТернопольвоенкомат
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