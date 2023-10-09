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Побиття у військкоматі Тернополя. ДБР розпочало розслідування

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 11:36
Побиття у військкоматі Тернополя. ДБР розпочало розслідування - Фото
ДБР (Ілюстративне фото)

Державне бюро розслідувань повідомило про початок розслідування фактів побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя. 

На гарячу лінію управління ДБР у Львові надійшло повідомлення про те, що близько опівночі 6 жовтня працівники Тернопільського військкомату насильно затримали місцевого мешканця.

Вони побили його та заштовхати в авто – відповідне відео згодом з'явилося у соцмережах.

Крім того, було опубліковано відео, на якому, попередньо, двоє військкомів б’ють руками чоловіків, які лежать у ліжках.

Бюро повідомило про відкриття кримінальних проваджень за фактами перевищення повноважень робітниками ТЦК. Проводиться перевірка.

  • ДБР заявило про викриття незаконної схеми в Одеському районному ТЦК, яка допомагала депутатам і їхнім родичам уникнути мобілізації.
  • Відомство заявило про викриття в Івано-Франківську схеми, за якою до підрозділів охорони ТЦК фіктивно ставилися родичі керівництва міста, а також футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.
  • ДБР стверджує, що у Вінниці працівники місцевого ТЦК за гроші вигадували українським чоловікам "діагнози", що робило їх непридатними до служби та дозволяло виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Читайте також: Обласного військкома Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні під час воєнного стану

Мілана Головань
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