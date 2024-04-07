В Одеській області люди у формі нібито викрали та побили підлітка. ТЦК проводить перевірку

В Одеському обласному військкоматі перевіряють причетність своїх працівників до історії з викраденням та побиттям 14-річного підлітка

Фото: Одеський ТЦК (Facebook)

Одеське медіа Бессарабія Inform з посиланням на начальницю соцзахисту населення місцевої селищної ради Оксану Терзі стверджує, що у селі Приозерне люди у військовій формі заштовхали у машину та побили 14-річного підлітка. Одеський військкомат заявив, що розпочав перевірку.

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За даними журналістів, інцидент трапився 2 квітня. Стверджується, що підліток йшов вулицею Приозерного, коли поруч зупинився мікроавтобус, з якого вийшли троє осіб у формі.

Вони начебто заштовхали підлітка всередину буса, де побили та зав'язали руки.

"Коли ж нападники зрозуміли, що хлопець неповнолітній, його звільнили, погрожуючи, щоб він нікому не розповідав про своє викрадення", – пише видання.

7 квітня в Одеському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на новину, пообіцявши "ретельно вивчити" обставини подій та причетність своїх працівників до ситуації.

Там заявили, що командування забезпечило максимальне сприяння правоохоронцям, які розслідують справу за статтею про викрадення людини. У разі доведення провини, причетні можуть сісти у тюрму до трьох років.

9 жовтня 2023 року ДБР розпочало розслідування фактів побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя.

8 січня 2024 року до суду направлено обвинувальний акт проти двох працівників тернопільського територіального центру комплектування і соцпідтримки. Їх звинувачують у катуванні чоловіків.

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