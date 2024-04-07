Сирський призначив перевірку через повістку журналісту, який робив розслідування про СБУ

Головнокомандувач Збройних Сил відреагував на обвинувачення редакції Слідство.Інфо у використанні ТЦК для помсти журналісту

Фото: Слідство.Інфо

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський призначив службову перевірку щодо обставин спроби вручення повістки київському журналісту Євгенію Шульгату, який робив розслідування про керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка. Про це повідомляється на Facebook-сторінці головнокомандувача.

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Редакція видання Слідство.Інфо, де працює Шульгат, вважає, що СБУ використала Солом'янський територіальний центр комплектування для помсти журналісту.

За її інформацією, співробітники ТЦК знайшли Шульгата в супермаркеті в іншому районі Києва пізно ввечері 1 квітня. Коли журналіст почав знімати відео, військовослужбовці пішли, зауваживши, що фіксують відмову від повістки.

"За матеріалами, опублікованими громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", – повідомив Сирський уночі в неділю, 7 квітня.

Випадком з журналістом зацікавились також у парламентському комітеті з питань свободи слова. Його голова Ярослав Юрчишин зустрівся з головою Служби безпеки України Василем Малюком: за словами парламентаря, очільник спецслужби "чітко дав зрозуміти", що ситуація не залишиться без уваги.

СБУ заявила, що розбирається, чи справді її співробітники просили ТЦК вручити повістку журналісту.

Раніше Шульгат зʼясував, що дружина очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру в столичному житловому комплексі преміумкласу. У декларації посадовця зазначено, що за квартиру сплатили 12,8 млн грн.

Водночас ринкова ціна такого житла — понад 20 млн грн, стверджує Шульгат, а Слідство.Інфо каже, що офіційного заробітку на цю квартиру Вітюку не вистачило б.

Водночас його дружина Юлія почала займатися бізнесом невдовзі після призначення чоловіка на цю посаду. У СБУ запевнили, що її заробітку вистачає на придбану нерухомість.

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