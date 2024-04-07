Сырский назначил проверку из-за повестки журналисту, который проводил расследование об СБУ

Главнокомандующий Вооруженными Силами отреагировал на обвинения редакции Следствие.Инфо в использовании ТЦК для мести журналисту

Фото: Слідство.Інфо

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский назначил служебную проверку для изучения обстоятельств попытки вручения повестки киевскому журналисту Евгению Шульгату, который проводил расследование о руководителе департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюке. Об этом сообщается на Facebook-странице главнокомандующего.

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Редакция издания Слідство.Інфо, где работает Шульгат, считает, что СБУ использовала Соломенский территориальный центр комплектования для мести журналисту.

По ее информации, сотрудники ТЦК нашли Шульгата в супермаркете в другом районе Киева поздно вечером 1 апреля. Когда журналист начал снимать видео, военнослужащие ушли, заметив, что фиксируют отказ от повестки.

"По материалам, опубликованным общественной организацией "Слідство.Інфо", мною определена задача командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут принять соответствующие решения", — сообщил Сырский ночью в воскресенье, 7 апреля.

Случаем з журналистом заинтересовались также в парламентском комитете по свободе слова. Его глава Ярослав Юрчишин встретился с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком: по словам парламентария, глава спецслужбы "четко дал понять", что ситуация не останется без внимания.

СБУ заявила, что разбирается, действительно ли ее сотрудники просили ТЦК вручить повестку журналисту.

Ранее Шульгат выяснил, что супруга главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру в столичном жилом комплексе премиум-класса. В декларации должностного лица указано, что за квартиру заплатили 12,8 млн грн.

В то же время, рыночная цена такого жилья — более 20 млн грн, утверждает Шульгат, а Слідство.Інфо говорит, что официального дохода на эту квартиру Витюку не хватило бы.

В то же время, его жена Юлия начала заниматься бизнесом вскоре после назначения мужа на эту должность. В СБУ заверили, что ее заработка хватает на приобретенную недвижимость.

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