Стеження за Bihus.Info. Зеленський: Малюк сказав, що розформує відділ СБУ

Президент Зеленський наголосив, що слідство розбереться, хто стежив за командою Bihus.Info, якщо було замовлення

Фото: Bihus.Info

Президент Володимир Зеленський заявив, що голова Служби безпеки України Василь Малюк говорив про розформування ймовірно відділу щодо роботи з медіа Департаменту захисту національної державності (ДЗНД). Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", відповідаючи на питання журналістки LIGA.net. Журналісти Bihus.Info раніше заявляли, що саме працівники цього департаменту стежили за ними.

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LIGA.net запитала, чи тримає президент під контролем розслідування зі стеженням за командою Bihus.Info та чи відомо, хто замовник, Зеленський зазначив, що "все одно, хто замовник".

"Керівник ДЗНД (Роман Семенченко. — Ред.) був звільнений, не зважаючи, чи знав він (про стеження за журналістами. — Ред.), чи ні. Голова СБУ Малюк навіть сказав, що розформує цей відділ. Це його справи", – заявив президент.

Ймовірно, Зеленський говорив про відділ "М" – відділ щодо роботи з медіа Департаменту захисту національної державності.

Президент наголосив, що не хоче розбиратись – це роблять правоохоронці – та додав, що "слідство розбереться, хто це робив, якщо було замовлення".

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16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому працівники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування й фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

21 січня президент Зеленський заявив, що одразу після інциденту з таємним прослуховуванням і фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.

5 лютого співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info.

у правоохоронних органах повідомив, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info. 6 лютого ОГП доручив Державному бюро розслідувань справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Тоді ж у коментарі для LIGA.net пояснили, що змінили підслідність у провадженні: раніше його відкрила СБУ, але тепер його передали до ДБР.

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