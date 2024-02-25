Слежка за Bihus.Info. Зеленский: Малюк сказал, что расформирует отдел СБУ

Президент Зеленский подчеркнул, что следствие разберется, кто следил за командой Bihus.Info, если был заказ

Фото: Bihus.Info

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил о расформировании предположительно отдела по работе с медиа Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ). Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024", отвечая на вопрос журналистки LIGA.net. Журналисты Bihus.Info ранее заявляли, что работники этого департамента следили за ними.

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LIGA.net спросила, держит ли президент под контролем расследование со слежкой за командой Bihus.Info и известно ли, кто заказчик, Зеленский отметил, что "все равно, кто заказчик".

"Руководитель ДЗНД (Роман Семенченко. – Ред.) был уволен, несмотря на то, знал ли он (о слежке за журналистами. – Ред.) или нет. Председатель СБУ Малюк даже сказал, что расформирует этот отдел. Это его дела", – заявил президент.

Вероятно, Зеленский говорил об отделе "М" – отдел по работе с медиа Департамента защиты национальной государственности.

Президент подчеркнул, что не хочет разбираться – это делают правоохранители – и добавил, что "следствие разберется, кто это делал, если был заказ".

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16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

21 января президент Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.

5 февраля собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info.

в правоохранительных органах сообщил, что руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info. 6 февраля ОГП поручил Государственному бюро расследований дело о слежке за журналистами проекта Bihus.Info. Тогда же в комментарии для LIGA.net объяснили, что изменили подследственность в производстве: раньше его открыла СБУ, но теперь его передали в ГБР.

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