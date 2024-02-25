Слежка за Bihus.Info. Зеленский: Малюк сказал, что расформирует отдел СБУ
Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк говорил о расформировании предположительно отдела по работе с медиа Департамента защиты национальной государственности (ДЗНГ). Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024", отвечая на вопрос журналистки LIGA.net. Журналисты Bihus.Info ранее заявляли, что работники этого департамента следили за ними.
LIGA.net спросила, держит ли президент под контролем расследование со слежкой за командой Bihus.Info и известно ли, кто заказчик, Зеленский отметил, что "все равно, кто заказчик".
"Руководитель ДЗНД (Роман Семенченко. – Ред.) был уволен, несмотря на то, знал ли он (о слежке за журналистами. – Ред.) или нет. Председатель СБУ Малюк даже сказал, что расформирует этот отдел. Это его дела", – заявил президент.
Вероятно, Зеленский говорил об отделе "М" – отдел по работе с медиа Департамента защиты национальной государственности.
Президент подчеркнул, что не хочет разбираться – это делают правоохранители – и добавил, что "следствие разберется, кто это делал, если был заказ".
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- 16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.
- В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.
- 21 января президент Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.
- 5 февраля собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info.
- 6 февраля ОГП поручил Государственному бюро расследований дело о слежке за журналистами проекта Bihus.Info. Тогда же в комментарии для LIGA.net объяснили, что изменили подследственность в производстве: раньше его открыла СБУ, но теперь его передали в ГБР.
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