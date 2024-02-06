Справу щодо стеження за журналістами Bihus.Info передали ДБР – раніше розслідувала СБУ

Державне бюро розслідувань візьметься за досудове розслідування справи про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info

Фото: Bihus.Info

Офіс генерального прокурора доручив Державному бюро розслідувань справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Раніше розслідування проводила Служба безпеки України. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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В Офісі генерального прокурора в коментарі для LIGA.net пояснили, що змінили підслідність у провадженні: раніше його відкрила СБУ, але тепер його передали до ДБР.

Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань.

Зокрема 6 лютого голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що готує депутатське звернення до Офісу генпрокурора з проханням доручити розслідування у справі іншому правоохоронному органу, а не СБУ.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що "свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави".

"Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти – отримувати інформацію про цю роботу", – акцентував він.

Також депутати ухвалили рішення 159 голосами "за" про виклик голови СБУ Василя Малюка в Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Після цього очільник СБУ публічно відреагував на стеження за журналістами проєкту Bihus.info з боку його підлеглих. Він заявив, що такі дії є неприпустимими й вони "викликають справжнє обурення".

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Опісля, 17 січня, журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

21 січня президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.

5 лютого співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info.

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