Справу щодо стеження за журналістами Bihus.Info передали ДБР – раніше розслідувала СБУ
Офіс генерального прокурора доручив Державному бюро розслідувань справу про стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Раніше розслідування проводила Служба безпеки України. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
В Офісі генерального прокурора в коментарі для LIGA.net пояснили, що змінили підслідність у провадженні: раніше його відкрила СБУ, але тепер його передали до ДБР.
Враховуючи, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетні співробітники правоохоронного органу, досудове розслідування у кримінальному провадженні підлягає виключній підслідності Державного бюро розслідувань.
Зокрема 6 лютого голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що готує депутатське звернення до Офісу генпрокурора з проханням доручити розслідування у справі іншому правоохоронному органу, а не СБУ.
Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що "свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави".
"Порушення прав журналістів є неприпустимими і підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти – отримувати інформацію про цю роботу", – акцентував він.
Також депутати ухвалили рішення 159 голосами "за" про виклик голови СБУ Василя Малюка в Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Після цього очільник СБУ публічно відреагував на стеження за журналістами проєкту Bihus.info з боку його підлеглих. Він заявив, що такі дії є неприпустимими й вони "викликають справжнє обурення".
- 16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.
- Опісля, 17 січня, журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.
- Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.
- 21 січня президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.
- 5 лютого співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info.
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