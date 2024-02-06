Розслідування Bihus.Info. Верховна Рада викликає на доповідь голову СБУ Малюка

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ щодо стану справ розслідування атак на журналістів

Василь Малюк (Фото: ОП)

Депутати ухвалили рішення 159 голосами "за" про виклик голови Служби безпеки України Василя Малюка в Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

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За даними Железняка, перед цим голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів.

Також 6 лютого Юрчишин повідомляв, що готує депутатське звернення до Служби безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства.

Також він повідомляв про те, що готує звернення ще до Офісу генпрокурора з проханням доручити розслідування іншому органу (прослуховування журналістів розслідує СБУ) та врахувати останній матеріал від Bihus.Info.

21 січня президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info він провів розмову з головою СБУ.

16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення в мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Опісля, 17 січня, журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

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