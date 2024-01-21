Президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info, він провів розмову із головою Служби безпеки України. Також він повідомив у інтерв'ю британському Channel 4 News, що СБУ повинна розслідувати обставини цієї ситуації.

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Президент заявив, що одразу після інциденту командою Bihus.Info запросив до себе на розмову голову СБУ Василя Малюка.

"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив Малюка, отримав деталі від генпрокурора", — зауважив він.

Глава держави також наголосив, що "потрібно знайти відповіді на все це", тому правоохоронці проведуть розслідування та відшукають винних.

"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", — підкреслив президент.

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16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.

Опісля, 17 січня, журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.

Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставини незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.

15 січня журналіст-розслідувач Ніколов заявив, що ввечері 14 січня до його квартири "ломилися" невідомі люди. Він вважає, що це пов'язано з його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони. Тоді ж у пресслужбі поліції Києва в коментарі LIGA.net заявили, що проводиться перевірка.

заявили, що проводиться перевірка. Того ж дня поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту, а 19 січня стало відомо про відкриття кримінального провадження.

21 січня Національна поліція знайшла чоловіків, які ломились у квартиру до журналіста Ніколова. Це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

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