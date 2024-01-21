Стеження за Bihus.Info: Зеленський особисто говорив із головою СБУ про інцидент
Президент Володимир Зеленський заявив, що одразу після інциденту із таємним прослуховуванням та фільмуванням представників проєкту Bihus.Info, він провів розмову із головою Служби безпеки України. Також він повідомив у інтерв'ю британському Channel 4 News, що СБУ повинна розслідувати обставини цієї ситуації.
Президент заявив, що одразу після інциденту командою Bihus.Info запросив до себе на розмову голову СБУ Василя Малюка.
"Одразу було відкрито кримінальну справу. Я особисто запросив Малюка, отримав деталі від генпрокурора", — зауважив він.
Глава держави також наголосив, що "потрібно знайти відповіді на все це", тому правоохоронці проведуть розслідування та відшукають винних.
"Хтось каже, що був відеозапис у медійників, нічого не сталося. Я вважаю, що сталося", — підкреслив президент.
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16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту нібито вживають наркотики. Тоді ж він заявив про незаконне прослуховування.
Опісля, 17 січня, журналісти та медіа, учасники Медіаруху, закликали президента Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і розслідувачів та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.
Того ж дня СБУ заявила про початок розслідування обставини незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info.
- 15 січня журналіст-розслідувач Ніколов заявив, що ввечері 14 січня до його квартири "ломилися" невідомі люди. Він вважає, що це пов'язано з його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони. Тоді ж у пресслужбі поліції Києва в коментарі LIGA.net заявили, що проводиться перевірка.
- Того ж дня поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту, а 19 січня стало відомо про відкриття кримінального провадження.
- 21 січня Національна поліція знайшла чоловіків, які ломились у квартиру до журналіста Ніколова. Це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.
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