Президент Владимир Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и сниманием представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой Службы безопасности Украины. Также он сообщил в интервью британскому Channel 4 News, что СБУ должна расследовать обстоятельства этой ситуации.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Президент заявил, что сразу после инцидента командой Bihus.Info пригласил к себе на разговор главу СБУ Василия Малюка.

"Сразу было открыто уголовное дело. Я лично пригласил Малюка, получил детали от генпрокурора", – отметил он.

Глава государства также подчеркнул, что "нужно найти ответы на все это", поэтому правоохранители проведут расследование и отыщут виновных.

"Кто-то говорит, что была видеозапись у медийщиков, ничего не произошло. Я считаю, что произошло", – подчеркнул президент.

Читайте также: Скандал из Bihus.Info. Зеленский: Любое давление на журналистов недопустимо

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты и медиа, участники Медиадвижения, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

15 января журналист-расследователь Николов заявил, что вечером 14 января в его квартиру "ломились" неизвестные люди. Он считает, что это связано с расследованиями коррупции в Министерстве обороны. Тогда же в пресс-службе полиции Киева в комментарии LIGA.net заявили, что проводится проверка.

заявили, что проводится проверка. В тот же день полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту, а 19 января стало известно об открытии уголовного производства.

21 января Национальная полиция нашла мужчин, которые ломились в квартиру к журналисту Николову. Это жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей.

Читайте также: "Они хотят, чтобы я умолк". Кто и как атакует украинских журналистов-расследователей