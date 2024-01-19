Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо погроз журналістові Ніколову

Юрій Ніколов (Фото: Facebook/Юрій Ніколов)

У Києві правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо перешкоджання роботі журналіста-розслідувача. Пресслужба Офісу генерального прокурора заявила, що наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб.

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Співрозмовник у правоохоронному органі повідомив LIGA.net, що мова йде про журналіста-розслідувача та співзасновника видання Наші гроші Юрія Ніколова.

15 січня Ніколов заявив, що ввечері 14 січня до його квартири "ломилися" невідомі люди. Він вважає, що це пов'язано з його розслідуваннями корупції в Міністерстві оборони. Тоді ж у пресслужбі поліції Києва в коментарі LIGA.net заявили, що проводиться перевірка.

Правоохоронці зазначили, що 15 січня 2023 року група людей прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, в якому проживає Ніколов. Перебуваючи біля квартири журналіста, вони "ломилися" та кричали йому, щоб "йшов воювати".

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Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування у зв’язку з його професійною діяльністю, зазначили в правоохоронному органі.

У прокуратурі додали, що вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків караються: штрафом до ≈ 3400 грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

10 серпня 2023 року Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж? З огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

писала тут. Ніколов також є автором статті про корупцію в МО, у якій йшлося про закупівлі харчування військовим за завищеними цінами (найвідоміший приклад – яйця по 17 гривень за штуку).

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