Прокуратура начала уголовное производство по угрозам журналисту Николову

Юрий Николов (Фото: Facebook/Юрий Николов)

В Киеве правоохранители начали досудебное расследование по препятствованию работе журналиста-расследователя. Прессслужба Офиса генерального прокурора заявила, что в настоящее время принимаются меры, направленные на установление причастных лиц.

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Собеседник в правоохранительном органе сообщил LIGA.net, что речь идет о журналисте-расследователе и соучредителе издания Наши деньги Юрии Николове.

15 января Николов заявил, что вечером 14 января в его квартиру "ломились" неизвестные люди. Он считает, что это связано с расследованиями коррупции в Министерстве обороны. Тогда же в пресс-службе полиции Киева в комментарии LIGA.net заявили, что проводится проверка.

Правоохранители отметили, что 15 января 2023 года группа людей прибыла к многоквартирному дому в Дарницком районе, в котором проживает Николов. Находясь возле квартиры журналиста, они "ломились" и кричали ему, чтобы "шел воевать".

Сейчас начато уголовное производство по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования в связи с его профессиональной деятельностью, отметили в правоохранительном органе.

В прокуратуре добавили, что влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей наказываются: штрафом до ≈ 3400 грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

10 августа 2023 года Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же? Учитывая вес курток, они вроде бы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

писала здесь. Николов также является автором статьи о коррупции в МО, в которой говорилось о закупке питания военным по завышенным ценам (самый известный пример – яйца по 17 гривен за штуку).

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