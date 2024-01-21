Поліція знайшла чоловіків, які ломились у квартиру до журналіста Ніколова

Виконавці провокації біля квартири журналіста Юрія Ніколова уже відомі, замовники – поки що ні

Фото: Київська міська прокуратура

Національна поліція знайшла чоловіків, які кілька днів тому ломились у квартиру до журналіста, засновника видання Наші гроші Юрія Ніколова. Це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей, повідомила Київська міська прокуратура.

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Тиждень тому вони прийшли до Ніколова додому, вимагали, щоб він "ішов служити", а потім залишили повідомлення на його дверях, де назвали журналіста "зрадником".

Після нападу на квартиру журналіста в анонімних Telegram-каналах почали з'являтися дописи, де стверджувалося, що невідомі — нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".

15 січня поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту, а 19 січня стало відомо про відкриття кримінального провадження.

Тепер у чоловіків, які приходили до журналіста, відбулись обшуки, а телефони, на які вони знімали свої дії, стали речовим доказом.

Дії чоловіків кваліфікували як перешкоджання виконанню журналістом професійних обов’язків (ч. 2 ст. 171 КК України), їм збираються висунути підозру. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до чотирьох років.

10 серпня 2023 року Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.

Ніколов також є автором статті про корупцію в МО, у якій йшлося про закупівлі харчування військовим за завищеними цінами (найвідоміший приклад – яйця за 17 гривень/штука).

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