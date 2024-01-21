Поліція знайшла чоловіків, які ломились у квартиру до журналіста Ніколова
Національна поліція знайшла чоловіків, які кілька днів тому ломились у квартиру до журналіста, засновника видання Наші гроші Юрія Ніколова. Це мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей, повідомила Київська міська прокуратура.
Тиждень тому вони прийшли до Ніколова додому, вимагали, щоб він "ішов служити", а потім залишили повідомлення на його дверях, де назвали журналіста "зрадником".
Після нападу на квартиру журналіста в анонімних Telegram-каналах почали з'являтися дописи, де стверджувалося, що невідомі — нібито військові, які "приїхали з нуля на ротацію, щоб передати повістку журналісту".
15 січня поліція Києва повідомила, що почала перевірку за фактом погроз журналісту, а 19 січня стало відомо про відкриття кримінального провадження.
Тепер у чоловіків, які приходили до журналіста, відбулись обшуки, а телефони, на які вони знімали свої дії, стали речовим доказом.
Дії чоловіків кваліфікували як перешкоджання виконанню журналістом професійних обов’язків (ч. 2 ст. 171 КК України), їм збираються висунути підозру. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до чотирьох років.
- 10 серпня 2023 року Ніколов з посиланням на джерела у митниці повідомив, що Міноборони нібито закупило у турецької компанії Vector avia hava araçlari 233 000 зимових курток за $20 млн. Згідно з документами, вартість партії з 4900 курток дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі. До того ж з огляду на вагу курток, вони начебто були літні, а не зимові. Детальніше про це LIGA.net писала тут.
- Ніколов також є автором статті про корупцію в МО, у якій йшлося про закупівлі харчування військовим за завищеними цінами (найвідоміший приклад – яйця за 17 гривень/штука).
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