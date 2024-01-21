Полиция нашла мужчин, которые ломились в квартиру к журналисту Николову
Национальная полиция нашла мужчин, которые несколько дней назад ломились в квартиру к журналисту, основателю издания Наші гроші Юрию Николову. Это жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей, сообщила Киевская прокуратура.
Неделю назад они пришли к Николову домой, требовали, чтобы он "шел служить", а затем оставили сообщение на его двери, где назвали журналиста "изменником".
После нападения на квартиру журналиста в анонимных Telegram-каналах начали появляться сообщения, где утверждалось, что неизвестные — якобы военные, "приехавшие с нуля на ротацию, чтобы передать повестку журналисту".
15 января полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту, а 19 января стало известно об открытии уголовного производства.
Теперь у мужчин, приходивших к журналисту, прошли обыски, а телефоны, на которые они снимали свои действия, стали вещественными доказательствами.
Действия мужчин квалифицировали как препятствие исполнению журналистом профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 171 УК Украины), им собираются предъявить подозрение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до четырех лет.
- 10 августа 2023 года Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они вроде бы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.
- Николов также является автором статьи о коррупции в МО, в которой говорилось о закупке питания военным по завышенным ценам (самый известный пример – яйца по 17 гривен за штуку).
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