Полиция нашла мужчин, которые ломились в квартиру к журналисту Николову

Исполнители провокации возле квартиры журналиста Юрия Николова уже известны, заказчики пока нет

Фото: Киевская городская прокуратура

Национальная полиция нашла мужчин, которые несколько дней назад ломились в квартиру к журналисту, основателю издания Наші гроші Юрию Николову. Это жители Киевской, Житомирской и Черкасской областей, сообщила Киевская прокуратура.

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Неделю назад они пришли к Николову домой, требовали, чтобы он "шел служить", а затем оставили сообщение на его двери, где назвали журналиста "изменником".

После нападения на квартиру журналиста в анонимных Telegram-каналах начали появляться сообщения, где утверждалось, что неизвестные — якобы военные, "приехавшие с нуля на ротацию, чтобы передать повестку журналисту".

15 января полиция Киева сообщила, что начала проверку по факту угроз журналисту, а 19 января стало известно об открытии уголовного производства.

Теперь у мужчин, приходивших к журналисту, прошли обыски, а телефоны, на которые они снимали свои действия, стали вещественными доказательствами.

Действия мужчин квалифицировали как препятствие исполнению журналистом профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 171 УК Украины), им собираются предъявить подозрение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до четырех лет.

10 августа 2023 года Николов со ссылкой на источники в таможне сообщил, что Минобороны якобы закупило у турецкой компании Vector avia hava araçlari 233 000 зимних курток за $20 млн. Согласно документам, стоимость партии из 4900 курток по дороге из Турции в Украину выросла втрое. К тому же, учитывая вес курток, они вроде бы были летние, а не зимние. Подробнее об этом LIGA.net писала здесь.

Николов также является автором статьи о коррупции в МО, в которой говорилось о закупке питания военным по завышенным ценам (самый известный пример – яйца по 17 гривен за штуку).

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