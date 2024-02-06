Расследование Bihus.Info. Верховная Рада вызывает на доклад главу СБУ Малюка

Василий Малюк (Фото: ОП)

Депутаты приняли решение 159 голосами "за" о вызове главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info. Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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По данным Железняка, перед этим председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции на отчет о состоянии дел расследования атак на журналистов.

Также 6 февраля Юрчишин сообщал, что готовит депутатское обращение в Службу безопасности Украины с предложением провести внутреннее расследование с отстранением вероятных причастных от работы на время следствия.

Также он сообщал о том, что готовит обращение еще в Офис генпрокурора с просьбой поручить расследование другому органу (прослушивание журналистов расследует СБУ) и учесть последний материал от Bihus.Info.

21 января президент Владимир Зеленский заявил, что сразу после инцидента с тайным прослушиванием и съемкой представителей проекта Bihus.Info он провел разговор с главой СБУ.

16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта якобы употребляют наркотики. Тогда же он заявил о незаконном прослушивании.

17 января журналисты и медиа, участники Медиадвижения, призвали президента Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и расследователей и взять под свой контроль расследование преступлений против медийщиков.

В тот же день СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта журналистских расследований Bihus.Info.

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