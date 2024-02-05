Семенченка звільнено із СБУ через стеження за Bihus, "треба як мінімум на передову" – джерело

Співрозмовник LIGA.net заявив, що "кадри", які стежили за Bihus, однозначно мають понести відповідальність – щонайменше їх треба відправити на фронт

Роман Семенченко (Фото - zhitomir.info)

Керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка звільнили зі спецслужби саме через стеження за редакцією Bihus.Info. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

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За даними співрозмовника, рішення про це звільнення ухвалив голова СБУ Василь Малюк – він направив відповідне подання на президента Володимира Зеленського, котрий підписав указ.



"Позиція керівництва СБУ чітка – не можуть дії окремих співробітників кидати тінь на Службу, яка стільки всього робить під час війни: починаючи від підривів Кримського мосту та проведення інших унікальних спецоперацій до ліквідації військових злочинців на території РФ. Тож "кадри", які стежили за редакцією Дениса Бігуса, однозначно мають понести відповідальність. Як мінімум їх треба відправити на передову", – заявив співрозмовник.

Сьогодні журналісти Bihus.Info повідомили, що ідентифікували осіб, які встановили приховані камери у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року, після чого в мережі з’явилося скандальне відео із вживанням членами команди Bihus наркотиків. У Bihus.Info стверджують, що за "операцію" відповідав Департамент захисту національної державності СБУ.

Цей департамент очолював Роман Семенченко, якого Зеленський звільнив 31 січня, через декілька тижнів після скандалу довкола стеження за журналістами Bihus.

Коментуючи стеження, в СБУ сьогодні заявили, що це нібито пов’язано із протидією організованій наркозлочинності — серед клієнтів дилерів, через яких наркотики постачалися іншим громадянам, виявилися співробітники Bihus.