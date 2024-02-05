Семенченко уволен из СБУ из-за слежки за Bihus, "надо как минимум на передовую" – источник

Собеседник LIGA.net заявил, что следившие за Bihus "кадры" однозначно должны понести ответственность – по меньшей мере их нужно отправить на фронт

Роман Семенченко (Фото - zhitomir.info)

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко уволили из спецслужбы именно из-за слежки за редакцией Bihus.Info. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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По данным собеседника, решение об этом увольнении принимал глава СБУ Василий Малюк – он направил соответствующее представление на президента Владимира Зеленского, который подписал указ.



"Позиция руководства СБУ четкая – не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от взрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории РФ. Следовательно, "кадры", следившие за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум, их нужно отправить на передовую", – заявил собеседник.

Сегодня журналисты Bihus.Info сообщили, что идентифицировали лиц, установивших скрытые камеры в гостиничных номерах, где редакция находилась 27 декабря 2023 года, после чего в сети появилось скандальное видео с употреблением членами команды Bihus наркотиков. В Bihus.Info утверждают, что за "операцию" отвечал Департамент защиты национальной государственности СБУ.

Этот департамент возглавлял Роман Семенченко, которого Зеленский уволил 31 января, через несколько недель после скандала со слежкой за журналистами Bihus.

Комментируя слежку, в СБУ сегодня заявили, что это якобы связано с противодействием организованной наркопреступности – среди клиентов дилеров, через которых наркотики поставлялись другим гражданам, оказались сотрудники Bihus.