Журналісти Bihus.Info заявили, що ідентифікували осіб, які нібито реалізовували встановлення прихованих камер у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року, після чого в мережі з’явилось скандальне відео із вживанням членами команди Bihus наркотиків. У Bihus.Info стверджують, що за "операцію" зі стеження нібито відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) Служби безпеки України.

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У Bihus.Info заявили, що ідентифікували людей, які приїздили до відпочинкового комплексу та встановлювали камери.

"Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ", – стверджують журналісти.

Зафіксовані на відео особи були помічені біля будівлі даного департаменту – як припускають журналісти, вони, ймовірно, там працюють. Також телефонні номери осіб перевірялись через застосунок Getcontact – у підписах фігурували "СБУ" та "ДЗНД".

31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника згаданого департаменту Романа Семенченка.

В розмові з Bihus.Info Семенченко не спростував, але і не підтвердив участь у цій "операції".

На запитання, чи пов’язане його звільнення зі стеженням за журналістами, він сказав: "Я не знаю. Мене зняли з посади – я не знімався".

LIGA.net звернулась за коментарем до СБУ.