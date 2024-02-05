У Bihus.Info заявляють, що за ними стежила СБУ, департамент звільненого Семенченка – відео
Журналісти Bihus.Info заявили, що ідентифікували осіб, які нібито реалізовували встановлення прихованих камер у готельні номери, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року, після чого в мережі з’явилось скандальне відео із вживанням членами команди Bihus наркотиків. У Bihus.Info стверджують, що за "операцію" зі стеження нібито відповідав Департамент захисту національної державності (ДЗНД) Служби безпеки України.
У Bihus.Info заявили, що ідентифікували людей, які приїздили до відпочинкового комплексу та встановлювали камери.
"Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і Департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ", – стверджують журналісти.
Зафіксовані на відео особи були помічені біля будівлі даного департаменту – як припускають журналісти, вони, ймовірно, там працюють. Також телефонні номери осіб перевірялись через застосунок Getcontact – у підписах фігурували "СБУ" та "ДЗНД".
31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника згаданого департаменту Романа Семенченка.
В розмові з Bihus.Info Семенченко не спростував, але і не підтвердив участь у цій "операції".
На запитання, чи пов’язане його звільнення зі стеженням за журналістами, він сказав: "Я не знаю. Мене зняли з посади – я не знімався".
LIGA.net звернулась за коментарем до СБУ.
- 16 січня керівник Bihus.Info Денис Бігус записав ролик щодо оприлюднення у мережі відео, на якому співробітники проєкту вживають наркотики. Він заявив про незаконне прослуховування.
- 17 січня журналісти Медіаруху закликали Зеленського засудити кампанію тиску на незалежних журналістів і та взяти під свій контроль розслідування злочинів проти медійників.
- СБУ заявила про початок розслідування обставин незаконного прослуховування та фільмування представників проєкту Bihus.Info. Зеленський відреагував на стеження за Bihus.Info – назвав тиск на журналістів "неприпустимим".