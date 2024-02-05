В Bihus.Info заявляют, что за ними следила СБУ, департамент уволенного Семенченко – видео
Журналисты Bihus.Info заявили, что идентифицировали лиц, якобы реализовавших установку скрытых камер в гостиничные номера, где редакция находилась 27 декабря 2023 года, после чего в сети появилось скандальное видео с употреблением членами команды Bihus наркотиков. В Bihus.Info утверждают, что за "операцию" по слежке якобы отвечал Департамент защиты национальной государственности (ДЗНД) Службы безопасности Украины.
В Bihus.Info заявили, что идентифицировали людей, которые приезжали в комплекс отдыха и устанавливали камеры.
"Судя по видео, к установке техники предположительно привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения СБУ", – утверждают журналисты.
Зафиксированные на видео лица были замечены у здания данного департамента – как предполагают журналисты, они, вероятно, там работают. Также телефонные номера проверялись через приложение Getcontact – в подписях фигурировали "СБУ" и "ДЗНД".
31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника упомянутого департамента Романа Семенченко.
В разговоре с Bihus.Info Семенченко не опроверг, но и не подтвердил участие в этой "операции".
На вопрос, связано ли его увольнение со слежкой за журналистами, он сказал: "Я не знаю. Меня сняли с должности – я не снимался".
LIGA.net обратилась за комментарием к СБУ.
- 16 января руководитель Bihus.Info Денис Бигус записал ролик об обнародовании в сети видео, на котором сотрудники проекта употребляют наркотики. Он заявил о незаконной прослушке.
- 17 января журналисты Медиадвижения призвали Зеленского осудить кампанию давления на независимых журналистов и взять под свой контроль расследование преступлений против сотрудников медиа.
- СБУ заявила о начале расследования обстоятельств незаконного прослушивания и съемки представителей проекта Bihus.Info. Зеленский отреагировал на слежку за Bihus.Info – назвал давление на журналистов "недопустимым".