Журналисты Bihus.Info заявили, что идентифицировали лиц, якобы реализовавших установку скрытых камер в гостиничные номера, где редакция находилась 27 декабря 2023 года, после чего в сети появилось скандальное видео с употреблением членами команды Bihus наркотиков. В Bihus.Info утверждают, что за "операцию" по слежке якобы отвечал Департамент защиты национальной государственности (ДЗНД) Службы безопасности Украины.

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В Bihus.Info заявили, что идентифицировали людей, которые приезжали в комплекс отдыха и устанавливали камеры.

"Судя по видео, к установке техники предположительно привлекали и Департамент оперативно-технического обеспечения СБУ", – утверждают журналисты.

Зафиксированные на видео лица были замечены у здания данного департамента – как предполагают журналисты, они, вероятно, там работают. Также телефонные номера проверялись через приложение Getcontact – в подписях фигурировали "СБУ" и "ДЗНД".

31 января президент Владимир Зеленский уволил начальника упомянутого департамента Романа Семенченко.

В разговоре с Bihus.Info Семенченко не опроверг, но и не подтвердил участие в этой "операции".

На вопрос, связано ли его увольнение со слежкой за журналистами, он сказал: "Я не знаю. Меня сняли с должности – я не снимался".

LIGA.net обратилась за комментарием к СБУ.