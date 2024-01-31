Зеленський звільнив начальника департаменту СБУ Семенченка

Президент Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності СБУ Семенченка, якого призначав спочатку у 2019 році, а потім у 2022-му

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка. Указ №37/2024 опублікували на сайті Офісу президента.

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"Звільнити Семенченка Романа Юрійовича з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України", – йдеться в указі.

11 жовтня 2019 року Зеленський призначив Семенченка уповноваженим президента з контролю за діяльністю СБУ, а 15 червня 2021 року звільнив з цієї посади.

У листопаді того ж року розслідувачі slidstvo.info повідомили, що сім'я Семенченко володіє двома квартирами в Києві (одна з яких – майже 500 кв. метрів), маєтком під Дніпром, дев'ятьма земельними ділянками, трьома елітними позашляховиками та двома водними мотоциклами.

Журналісти розкрили, що спільний бізнес дружина співробітника СБУ Олена Семенченко вела із дніпровським бізнесменом та місцевим депутатом від ОПЗЖ Михайлом Кошляком, якого LB називало керівником силового блоку групи Приват. 2015 року Кошляка затримувала СБУ разом з іншим дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном.

У жовтні 2022 року президент підписав указ, за яким Семенченко знову став начальником департаменту захисту національної державності СБУ.

У листопаді президент звільнив з посади заступника голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.

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