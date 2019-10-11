Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ

Роман Семенченко (Фото: zhitomir.info)

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Указ о его назначении был подписан 11 октября 2019 года.

Как сообщает 1.zt.ua, Семенченко имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года, имеет опыт оперативной и управленческой работы. Ранее занимал должность заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области и начальника управления спецслужбы в Житомирской области.