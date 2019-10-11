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Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ

Семенченко назначен уполномоченным Зеленского по контролю за СБУ - Фото
Роман Семенченко (Фото: zhitomir.info)
11.10.2019, 12:22

Указ о назначении Романа Семенченко уполномоченным президента был подписан 11 октября 2019 года

Президент Владимир Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. 

Указ о его назначении был подписан 11 октября 2019 года.

Как сообщает 1.zt.ua, Семенченко имеет высшее юридическое образование. В органах СБУ с 1993 года, имеет опыт оперативной и управленческой работы. Ранее занимал должность заместителя начальника СБУ в Днепропетровской области и начальника управления спецслужбы в Житомирской области. 

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роман семенченко
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