Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил главу СБУ в Одесской области: данных о нем нет

Зеленский назначил главу СБУ в Одесской области: данных о нем нет - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
23.09.2019, 13:30

В открытом доступе сведения о биографии Виталия Харченко минимальны

Президент Владимир Зеленский поменял начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Указ №715/2019 об этом опубликован на сайте главы государства.

Областное УСБУ возглавил Виталий Харченко. Его предшественника Александра Довженко сняли с должности 11 июня.

По данным местного издания Думская, ранее Харченко работал в Главной инспекции СБУ в Киеве. Его электронной декларации нет в открытом реестре (декларации сотрудников засекречены).

Также сегодня президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя своего офиса.

Читайте также: Боец Альфы трагически погиб в Одесской области - СБУ

Напишите нам
сбу одесская область виталий харченко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 