Зеленский назначил главу СБУ в Одесской области: данных о нем нет

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский поменял начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Указ №715/2019 об этом опубликован на сайте главы государства.

Областное УСБУ возглавил Виталий Харченко. Его предшественника Александра Довженко сняли с должности 11 июня.

По данным местного издания Думская, ранее Харченко работал в Главной инспекции СБУ в Киеве. Его электронной декларации нет в открытом реестре (декларации сотрудников засекречены).

Также сегодня президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя своего офиса.

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