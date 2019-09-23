Зеленский назначил главу СБУ в Одесской области: данных о нем нет

Президент Владимир Зеленский поменял начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Указ №715/2019 об этом опубликован на сайте главы государства.
Областное УСБУ возглавил Виталий Харченко. Его предшественника Александра Довженко сняли с должности 11 июня.
По данным местного издания Думская, ранее Харченко работал в Главной инспекции СБУ в Киеве. Его электронной декларации нет в открытом реестре (декларации сотрудников засекречены).
Также сегодня президент назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя своего офиса.
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