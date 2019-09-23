Ковалив назначена заместителем Богдана

Юлия Ковалив (фото - facebook.com/yuliya.kovaliv)

Президент Владимир Зеленский назначил Юлию Ковалив заместителем руководителя своего офиса. Соответствующий указ №714/2019 опубликован на сайте главы государства.

С января 2017 года она работала председателем Офиса Национального инвестиционного совета при президенте.

С поданной в конце марта 2019-го электронной декларацией Ковалив можно ознакомиться здесь.

В 2001 году с отличием закончила гимназию в Ивано-Франковске, после чего также с отличием отучилась в "Киево-Могилянской академии" на факультете экономических наук; специалист экономической теории.

В 2011-м окончила академию госуправления при президенте (магистр управления общественным развитием).

Ковалив - экс-первый замминистра экономразвития и торговли, бывший член нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также экс-председатель набсовета Нафтогаза.

Читайте колонку Ковалив: ТОП-10 ожиданий международных инвесторов от новой власти