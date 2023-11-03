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Зеленський призначив нового командувача ССО. Ним став Сергій Лупанчук

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 15:34
Зеленський призначив нового командувача ССО. Ним став Сергій Лупанчук - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Документ був оприлюднений 3 листопада та набирає чинності з моменту підписання.

Іншим указом Зеленський звільнив із посади попереднього командувача ССО Віктора Хоренка.

Про причини такої кадрової ротації наразі невідомо.

Хоренко обіймав посаду командувача з липня 2022 року. Його попередником був Григорій Галаган, котрий перейшов на посаду першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

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Дмитро Гриниченко
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