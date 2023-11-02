Стратком ЗСУ опублікував зняте дроном спостереження відео знищення станції РЕБ росіян у районі Світлодарська.

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У районі тимчасово окупованого Світлодарська тактична група ССО "Медоїди" 3-го окремого полку сил спецпризначення імені князя Святослава Хороброго знищила апаратну станцію РЕБ окупантів типу Р-934, йдеться у коментарі до відео.

1 листопада з'явилося відео знищення на Авдіївському напрямку тяжкої вогнеметної системи російських загарбників "Сонцепек".

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