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Курські партизани знищили високовартісний РЕБ "Житель" окупантів – відео ДПСУ видео

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 12:56
Відео: ДПСУ
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Партизани з російського Курська за допомогою FPV-дронів та міномета знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Відео опублікували у Держприкордонслужбі.

У дописі не вказано, де і коли відбувся епізод.

На поширених кадрах видно, як партизани чатують на "Житель" окупантів, який сховався у посадці, та спрямовують на нього перший дрон. 

У другій частині ролика вони корегують ще один дрон на ворожу РЕБ, попутно добиваючи його мінометом. Наслідок – пряме влучання та займання "Жителя".

Окупанти заявляють, що їхня РЕБ здатна на:

→ автоматизоване виявлення, пеленгування та аналіз сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;

→ встановлення радіоперешкод наземним станціям і системам супутникового зв'язку "ІНМАРСАТ" і "Іридіум", навігаційній апаратурі "NAVSTAR" (GPS) та базовим станціям GSM-900/1800;

→ автоматизоване ведення телекодового обміну для синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання;

→ автоматизоване ведення обміну інформацією з керівним пунктом управління;

→ автоматичне тестування апаратури та виявлення несправностей;

→ ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання.

  • 13 жовтня 2023 року у Курській області "небайдужі російські партизани" знищили два комплекси спостереження окупантів "Муром" задля запобігання диверсіям загарбників у Сумській області України.
  • Напередодні Центр спротиву повідомив, що спецпідрозділи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області України.

Читайте також: ГУР: Партизани знищили авто з ФСБ-шниками в окупованому Бердянську

Мілана Головань
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війнапартизанижитель
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