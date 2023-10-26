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Курские партизаны уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" оккупантов – видео ДПСУ видео

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 12:56
Видео: ГПСУ
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Партизаны из российского Курска с помощью FPV-дронов и миномета уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Видео опубликовали в Госпогранслужбе.

В сообщении не указано, где и когда произошел эпизод.

На распространенных кадрах видно, как партизаны выслеживают спрятавшийся в посадке "Житель" оккупантов и направляют на него первый дрон.

Во второй части ролика они корректируют еще один дрон на вражескую РЭБ, попутно добивая его из миномета. Следствие – прямое попадание и воспламенение "Жителя".

Оккупанты заявляют, что их РЭБ способна на:

→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;

→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;

→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;

→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;

→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.

  • 13 октября 2023 года в Курской области "неравнодушные российские партизаны" уничтожили два комплекса наблюдения оккупантов "Муром" для предотвращения диверсий захватчиков в Сумской области Украины.
  • Накануне Центр сопротивления сообщил, что спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области Украины.

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Милана Головань
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