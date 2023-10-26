Партизаны из российского Курска с помощью FPV-дронов и миномета уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". Видео опубликовали в Госпогранслужбе.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении не указано, где и когда произошел эпизод.

На распространенных кадрах видно, как партизаны выслеживают спрятавшийся в посадке "Житель" оккупантов и направляют на него первый дрон.

Во второй части ролика они корректируют еще один дрон на вражескую РЭБ, попутно добивая его из миномета. Следствие – прямое попадание и воспламенение "Жителя".

Оккупанты заявляют, что их РЭБ способна на:



→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

→ установку радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;

→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;

→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;

→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;

→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источниках радиоизлучения.

13 октября 2023 года в Курской области "неравнодушные российские партизаны" уничтожили два комплекса наблюдения оккупантов "Муром" для предотвращения диверсий захватчиков в Сумской области Украины.

Накануне Центр сопротивления сообщил, что спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области Украины.

Читайте также: ГУР: Партизаны уничтожили авто с ФСБ-шниками в оккупированном Бердянске

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.