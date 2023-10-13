В Курской области РФ "неравнодушные российские партизаны" уничтожили два комплекса наблюдения оккупантов "Муром" во избежание диверсий захватчиков в Сумской области Украины, сообщает Государственная пограничная служба. Как утверждает ведомство, источник видео – курские партизаны.

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"Неравнодушные российские партизаны для предупреждения террористических актов в Сумской области уничтожают средства наблюдения Вооруженных сил РФ, наводящие диверсионно-разведывательные группы на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население вдоль границы", – пишет ГПСУ.

На видео дроны влетают в станции наблюдения.

Вот второе видео:

Как пишет ГПСУ, успешное уничтожение станций "Муром" произошло в Теткино и в районе Елизаветовки, они находятся в Курской области рядом с российско-украинской границей.

СПРАВКА. "Муром-М" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Оснащено оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины.

11 октября Центр сопротивления сообщил, что спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области Украины.

12 августа он заявил, что украинские военные дали отпор российской диверсионно-разведывательной группе, пытавшейся пересечь северную границу.

15 августа командующий Объединенными силами сообщил, что две группы российских оккупантов пытались пересечь границу Украины в Черниговской области.

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