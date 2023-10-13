В Курской области РФ "неравнодушные российские партизаны" уничтожили два комплекса наблюдения оккупантов "Муром" во избежание диверсий захватчиков в Сумской области Украины, сообщает Государственная пограничная служба. Как утверждает ведомство, источник видео – курские партизаны.
"Неравнодушные российские партизаны для предупреждения террористических актов в Сумской области уничтожают средства наблюдения Вооруженных сил РФ, наводящие диверсионно-разведывательные группы на объекты критической инфраструктуры и мирное украинское население вдоль границы", – пишет ГПСУ.
На видео дроны влетают в станции наблюдения.
Вот второе видео:
Как пишет ГПСУ, успешное уничтожение станций "Муром" произошло в Теткино и в районе Елизаветовки, они находятся в Курской области рядом с российско-украинской границей.
- 11 октября Центр сопротивления сообщил, что спецподразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ) прибыли в Белгородскую область РФ для организации диверсий в Сумской области Украины.
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