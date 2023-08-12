UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На севере была попытка прорыва ДРГ, но россиянам пришлось забрать раненых и отступить

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2023, 23:24
На севере была попытка прорыва ДРГ, но россиянам пришлось забрать раненых и отступить - Фото
Фото - Telegram Наєва

Украинские военнослужащие дали отпор российской дивесионно-разведывательной группе, пытавшейся пересечь северную границу. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Он отметил, что сегодня, 12 августа, недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины, находящейся в Шосткинском районе Сумской области, во время проведения рекогносцировки (разведка размещения и сил вражеских войск – ред.) военнослужащиt отдельной механизированной выявили российскую ДРГ.

"Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА", – рассказал Наев.

По его словам, шквальный огонь Сил обороны заставил противника забрать раненых и отступить за границу. Уход своей ДРГ россияне прикрывали минометами 120-мм калибра.

На севере была попытка прорыва ДРГ, но россиянам пришлось забрать раненых и отступить

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасумская областьдргсевер
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 