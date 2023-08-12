На севере была попытка прорыва ДРГ, но россиянам пришлось забрать раненых и отступить

Украинские военнослужащие дали отпор российской дивесионно-разведывательной группе, пытавшейся пересечь северную границу. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что сегодня, 12 августа, недалеко от одного из сел Зноб-Новгородской территориальной общины, находящейся в Шосткинском районе Сумской области, во время проведения рекогносцировки (разведка размещения и сил вражеских войск – ред.) военнослужащиt отдельной механизированной выявили российскую ДРГ.



"Визуально и акустически наблюдая десять вооруженных лиц, украинские военнослужащие вступили в стрелковый бой. На помощь нашим военным в сторону происшествия отправились противодиверсионные резервы от Национальной гвардии и пограничной заставы с расчетами БПЛА", – рассказал Наев.

По его словам, шквальный огонь Сил обороны заставил противника забрать раненых и отступить за границу. Уход своей ДРГ россияне прикрывали минометами 120-мм калибра.

3 июля 2023 года российская диверсионная группа пыталась проникнуть в Сумскую область, открыла огонь по мирным людям – два человека погибли.

28 июля в Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ, сообщили в Госпогранслужбе.

Всего за июль через северную границу Украины пытались пройти четыре ДРГ россиян, сообщил Наев.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.