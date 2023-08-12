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На півночі була спроба прориву ДРГ, але росіянам довелось забрати поранених та відступити

Этот материал также доступен на русском
12.08.2023, 23:24
На півночі була спроба прориву ДРГ, але росіянам довелось забрати поранених та відступити - Фото
Фото - Telegram Наєва

Українські військовослужбовці дали відсіч російській дивесійно-розвідувальній групі, що намагалась перетнути північний кордон. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

Він зазначив, що сьогодні, 12 серпня, неподалік від одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади, що знаходиться у Шосткинському районі Сумської області, під час проведення рекогносцировки (розвідка розміщення і сил ворожих військ, – ред.) військовослужбовці окремої механізованої бригади виявили російську ДРГ.

"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", – розповів Наєв.

За його словами, шквальний вогонь Сил оборони змусив противника забрати поранених та відступити за кордон. Відхід своєї ДРГ росіяни прикривали мінометами 120-мм калібру.

На півночі була спроба прориву ДРГ, але росіянам довелось забрати поранених та відступити

Оксана Житнюк
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війнаСумська областьпівнічдрг
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