На півночі була спроба прориву ДРГ, але росіянам довелось забрати поранених та відступити

Українські військовослужбовці дали відсіч російській дивесійно-розвідувальній групі, що намагалась перетнути північний кордон. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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Він зазначив, що сьогодні, 12 серпня, неподалік від одного з сіл Зноб-Новгородської територіальної громади, що знаходиться у Шосткинському районі Сумської області, під час проведення рекогносцировки (розвідка розміщення і сил ворожих військ, – ред.) військовослужбовці окремої механізованої бригади виявили російську ДРГ.



"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", – розповів Наєв.

За його словами, шквальний вогонь Сил оборони змусив противника забрати поранених та відступити за кордон. Відхід своєї ДРГ росіяни прикривали мінометами 120-мм калібру.

3 липня 2023 року російська диверсійна група намагалася проникнути до Сумської області, відкрила вогонь по мирних людях – двоє осіб загинули.

28 липня до Сумської області знову спробувала зайти російська ДРГ, повідомили у Держприкордонслужбі.

Загалом за липень через північний кордон України намагалися пройти чотири ДРГ росіян, повідомив Наєв.

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