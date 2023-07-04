Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних
04.07.2023, 12:46
Фото - ОК Північ
3 липня російська диверсійна група намагалася проникнути в Сумську область, але зазнала невдачі й відкрила вогонь по мирних людях. Внаслідок цього двоє осіб загинули й одну людину поранено, повідомляє в Telegram ОК Північ.
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Військові повідомляють, що окупанти країни-агресора здійснили черговий терористичний акт щодо мирного населення Сумської області.
3 липня росіяни зробили спробу проникнення на територію України, зазнали невдачі й відкрили вогонь по цивільних. Внаслідок цього двоє мирних жителів загинули та ще одного було поранено.
Командування ОК Північ закликає жителів прикордонних територій евакуюватися, щоб мінімізувати загрозу життю та здоров'ю.
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- 3 липня російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.
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