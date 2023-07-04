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Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних

Этот материал также доступен на русском
04.07.2023, 12:46
Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних - Фото
Фото - ОК Північ

3 липня російська диверсійна група намагалася проникнути в Сумську область, але зазнала невдачі й відкрила вогонь по мирних людях. Внаслідок цього двоє осіб загинули й одну людину поранено, повідомляє в Telegram ОК Північ.

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Військові повідомляють, що окупанти країни-агресора здійснили черговий терористичний акт щодо мирного населення Сумської області.

3 липня росіяни зробили спробу проникнення на територію України, зазнали невдачі й відкрили вогонь по цивільних. Внаслідок цього двоє мирних жителів загинули та ще одного було поранено.

Командування ОК Північ закликає жителів прикордонних територій евакуюватися, щоб мінімізувати загрозу життю та здоров'ю.

  • 14 червня повідомлялося, що росіяни не припиняють спроби закидати ДРГ на територію Харківської області, а також прицільно обстрілюють аміакопровід.
  • 3 липня російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.
Сергій Бережний
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