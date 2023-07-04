Російська ДРГ намагалася проникнути до Сумської області та вбила двох цивільних

3 липня російська диверсійна група намагалася проникнути в Сумську область, але зазнала невдачі й відкрила вогонь по мирних людях. Внаслідок цього двоє осіб загинули й одну людину поранено, повідомляє в Telegram ОК Північ.

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Військові повідомляють, що окупанти країни-агресора здійснили черговий терористичний акт щодо мирного населення Сумської області.

3 липня росіяни зробили спробу проникнення на територію України, зазнали невдачі й відкрили вогонь по цивільних. Внаслідок цього двоє мирних жителів загинули та ще одного було поранено.

Командування ОК Північ закликає жителів прикордонних територій евакуюватися, щоб мінімізувати загрозу життю та здоров'ю.

14 червня повідомлялося, що росіяни не припиняють спроби закидати ДРГ на територію Харківської області, а також прицільно обстрілюють аміакопровід.

3 липня російські окупанти випустили дрони-камікадзе Shahed-136 по центру Сум, внаслідок чого пошкоджено адмінбудівлю та два багатоквартирні будинки.

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