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Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область и убила двух гражданских

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 12:46
Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область и убила двух гражданских - Фото
Фото - ОК Північ

3 июля российская диверсионная группа пыталась проникнуть в Сумскую область, но потерпела неудачу и открыла огонь по мирным людям. В итоге два человека погибли и один ранен, сообщает в Telegram ОК Північ.

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Военные сообщают, что военные страны-агрессора совершили очередной террористический акт по отношению к мирному населению Сумской области.

3 июля россияне предприняли попытку проникновения на территорию Украины, по потерпели неудачу и открыли огонь по гражданским. В результате два мирных жителя погибли и еще один был ранен. 

Командование ОК Північ призывает жителей приграничных территорий эвакуироваться, чтобы минимизировать угрозу для жизни и здоровья.

  • 14 июня сообщалось, что россияне не прекращают попыток забрасывать ДРГ на территорию Харьковской области, а также прицельно обстреливают аммиакопровод. 
  • 3 июля российские оккупанты выпустили дроны-камикадзе Shahed-136 по центру Сум, в результате чего повреждено админздание и два многоквартирных дома. 
Сергей Бережной
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