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Заходили вночі. За місяць через північний кордон намагалися пройти чотири ДРГ росіян – Наєв

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 08:54
Заходили вночі. За місяць через північний кордон намагалися пройти чотири ДРГ росіян – Наєв - Фото
Фото: t.me/SerhiyNaiev

За місяць через північний кордон України намагалися пройти чотири диверсійні розвідувальні групи росіян. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

За даними Наєва, протягом липня 2023 року в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України ДРГ російських окупантів.

Інциденти відбувалися на ділянці російсько-українського кордону у Чернігівській та Сумській областях.

"Ці випадки були зафіксовані у темний час доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів та відкрити вогонь на ураження", – повідомив Наєв.

Читайте також: Наєв: Російські ДРГ намагаються заходити на Чернігівському та Сумському напрямках

Наталія Медведєва
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