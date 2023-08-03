Заходили вночі. За місяць через північний кордон намагалися пройти чотири ДРГ росіян – Наєв

За місяць через північний кордон України намагалися пройти чотири диверсійні розвідувальні групи росіян. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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За даними Наєва, протягом липня 2023 року в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" було виявлено та упереджено чотири спроби проникнення на територію України ДРГ російських окупантів.

Інциденти відбувалися на ділянці російсько-українського кордону у Чернігівській та Сумській областях.

"Ці випадки були зафіксовані у темний час доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів та відкрити вогонь на ураження", – повідомив Наєв.

3 липня 2023 року російська диверсійна група намагалася проникнути до Сумської області, відкрила вогонь по мирних людях – двоє осіб загинули.

28 липня до Сумської області знову спробувала зайти російська ДРГ, повідомили у Держприкордонслужбі.

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