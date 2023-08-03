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Заходили ночью. За месяц через северную границу пытались пройти четыре ДРГ россиян – Наев

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 08:54
Заходили ночью. За месяц через северную границу пытались пройти четыре ДРГ россиян – Наев - Фото
Фото: t.me/SerhiyNaiev

За месяц через северную границу Украины пытались пройти четыре диверсионных разведывательных группы россиян. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

По данным Наева, в течение июля 2023 года в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" были выявлены и предотвращены четыре попытки проникновения на территорию Украины ДРГ российских оккупантов.

Инциденты происходили на участке российско-украинской границы в Черниговской и Сумской областях.

"Эти случаи были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", – сообщил Наев.

Читайте также: Наев: Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях

Наталья Медведева
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Сергей Наеввойнадрг
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