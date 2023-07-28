В Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ – Госпогранслужба

Украинские пограничники отразили попытку диверсионно-разведывательной группы россиян зайти в Сумскую область. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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"Вчера также наши Силы обороны отразили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники – в том числе пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии – сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. Ну и в дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", – отметил он.

По словам Демченко, основная задача российских диверсантов – в первую очередь выявить расположение Сил обороны, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности, чтобы нанести урон украинским бойцам.

3 июля 2023 года российская диверсионная группа пыталась проникнуть в Сумскую область, открыла огонь по мирным людям – два человека погибли.

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