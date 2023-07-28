UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ – Госпогранслужба

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 09:45
В Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ – Госпогранслужба - Фото
Андрей Демченко (Скриншот видео)

Украинские пограничники отразили попытку диверсионно-разведывательной группы россиян зайти в Сумскую область. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Вчера также наши Силы обороны отразили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники – в том числе пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии – сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. Ну и в дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", – отметил он.

По словам Демченко, основная задача российских диверсантов – в первую очередь выявить расположение Сил обороны, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности, чтобы нанести урон украинским бойцам.

Читайте также: Наев: Российские ДРГ пытаются заходить на Черниговском и Сумском направлениях

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнагпсусумская областьдргандрей демченко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 