Две группы россиян пытались пересечь границу на севере, но с потерями отошли – Наев

Две группы российских оккупантов пытались пересечь границу Украины в Черниговской области. Их остановили, и они с потерями отошли, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

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Событие произошло в пределах Новгород-Северской территориальной общины.

Часовой поста наблюдения заметил приближение двух вооруженных групп российских боевиков к контрольной полосе с разных сторон.

После этого завязался стрелковый бой.

Сразу по решению старшего командира по оккупантам нанесли огненное поражение из артиллерии, одновременно с этим на государственную границу выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, пишет Наев.

По предварительной информации, две группы россиян состояли из пяти и семи боевиков.

Оккупанты понесли потери ранеными и убитыми, после этого отошли назад, подытожил Наев.

3 июля 2023 года российская диверсионная группа пыталась проникнуть в Сумскую область, открыла огонь по мирным людям – два человека погибли.

28 июля в Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ, сообщили в Госпогранслужбе.

3 августа Наев сообщил, что за последний месяц через северную границу пытались пройти четыре диверсионные разведывательные группы россиян.

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