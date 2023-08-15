UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Две группы россиян пытались пересечь границу на севере, но с потерями отошли – Наев

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 14:43
Две группы россиян пытались пересечь границу на севере, но с потерями отошли – Наев - Фото
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Две группы российских оккупантов пытались пересечь границу Украины в Черниговской области. Их остановили, и они с потерями отошли, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Событие произошло в пределах Новгород-Северской территориальной общины.

Часовой поста наблюдения заметил приближение двух вооруженных групп российских боевиков к контрольной полосе с разных сторон.

После этого завязался стрелковый бой.

Сразу по решению старшего командира по оккупантам нанесли огненное поражение из артиллерии, одновременно с этим на государственную границу выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, пишет Наев.

По предварительной информации, две группы россиян состояли из пяти и семи боевиков.

Оккупанты понесли потери ранеными и убитыми, после этого отошли назад, подытожил Наев.

  • 3 июля 2023 года российская диверсионная группа пыталась проникнуть в Сумскую область, открыла огонь по мирным людям – два человека погибли.
  • 28 июля в Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ, сообщили в Госпогранслужбе.
  • 3 августа Наев сообщил, что за последний месяц через северную границу пытались пройти четыре диверсионные разведывательные группы россиян.

Читайте также: Группа Вагнера в Беларуси. Генералы ВСУ и Польши встретились, чтобы обсудить угрозу

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Наевчерниговвойнадрг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 