Две группы россиян пытались пересечь границу на севере, но с потерями отошли – Наев
Две группы российских оккупантов пытались пересечь границу Украины в Черниговской области. Их остановили, и они с потерями отошли, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев.
Событие произошло в пределах Новгород-Северской территориальной общины.
Часовой поста наблюдения заметил приближение двух вооруженных групп российских боевиков к контрольной полосе с разных сторон.
После этого завязался стрелковый бой.
Сразу по решению старшего командира по оккупантам нанесли огненное поражение из артиллерии, одновременно с этим на государственную границу выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения, пишет Наев.
По предварительной информации, две группы россиян состояли из пяти и семи боевиков.
Оккупанты понесли потери ранеными и убитыми, после этого отошли назад, подытожил Наев.
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- 28 июля в Сумскую область снова попыталась зайти российская ДРГ, сообщили в Госпогранслужбе.
- 3 августа Наев сообщил, что за последний месяц через северную границу пытались пройти четыре диверсионные разведывательные группы россиян.
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