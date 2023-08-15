Дві групи росіян намагались перетнути кордон на півночі, але з втратами відійшли – Наєв
Дві групи російських окупантів намагались перетнути кордон України в Чернігівській області. Їх зупинили, і вони з втратами відійшли, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.
Подія сталась у межах Новгород-Сіверської територіальної громади.
Вартовий посту спостереження помітив наближення двох озброєних груп російських бойовиків до контрольної смуги з різних боків.
Після цього зав'язався стрілецький бій.
Одразу за рішенням старшого командира по окупантах нанесли вогневе ураження з артилерії, одночасно з цим до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження, пише Наєв.
За попередньою інформацією, дві групи росіян складались з п'яти та семи бойовиків.
Окупанти зазнали втрат пораненими та вбитими, після цього відійшли назад, підсумував Наєв.
- 3 липня 2023 року російська диверсійна група намагалася проникнути до Сумської області, відкрила вогонь по мирних людях – двоє осіб загинули.
- 28 липня до Сумської області знову спробувала зайти російська ДРГ, повідомили у Держприкордонслужбі.
- 3 серпня Наєв повідомив, що за останній місяць через північний кордон намагалися пройти чотири диверсійні розвідувальні групи росіян.
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