Дві групи росіян намагались перетнути кордон на півночі, але з втратами відійшли – Наєв

Дві групи російських окупантів намагались перетнути кордон України в Чернігівській області. Їх зупинили, і вони з втратами відійшли, повідомив командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

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Подія сталась у межах Новгород-Сіверської територіальної громади.

Вартовий посту спостереження помітив наближення двох озброєних груп російських бойовиків до контрольної смуги з різних боків.

Після цього зав'язався стрілецький бій.

Одразу за рішенням старшого командира по окупантах нанесли вогневе ураження з артилерії, одночасно з цим до державного кордону висунувся протидиверсійний резерв з підрозділами аероспостереження, пише Наєв.

За попередньою інформацією, дві групи росіян складались з п'яти та семи бойовиків.

Окупанти зазнали втрат пораненими та вбитими, після цього відійшли назад, підсумував Наєв.

3 липня 2023 року російська диверсійна група намагалася проникнути до Сумської області, відкрила вогонь по мирних людях – двоє осіб загинули.

28 липня до Сумської області знову спробувала зайти російська ДРГ, повідомили у Держприкордонслужбі.

3 серпня Наєв повідомив, що за останній місяць через північний кордон намагалися пройти чотири диверсійні розвідувальні групи росіян.

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