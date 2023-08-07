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Група Вагнера у Білорусі. Генерали ЗСУ та Польщі зустрілися, щоб обговорити загрозу

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 09:31
Група Вагнера у Білорусі. Генерали ЗСУ та Польщі зустрілися, щоб обговорити загрозу - Фото
Сергій Наєв (Фото: ЗСУ)

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв зустрівся з польським генералом Томашем Піотровскі, щоб обговорити загрозу терористів Групи Вагнера, які перебувають у Білорусі. Про це повідомили у командуванні Об'єднаних сил.

Воєначальники обговорили можливі загрози через розміщення Вагнера в Білорусі, Наєв наголосив на важливості обміну інформацією та досвідом, а також поділився особливостями застосування західних озброєнь.

Піотровскі підтвердив підтримку України у війні проти Росії та пообіцяв загальну допомогу.

"Польща проводить потужну підтримку нашої обороноздатності, що є вагомим та незаперечним вкладом у перемогу над агресором", — сказав Наєв.

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Дмитро Гриниченко
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БІЛОРУСЬвійнаПольщавійськова допомогаСергій Наєвгрупа вагнера
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