Группа Вагнера в Беларуси. Генералы ВСУ и Польши встретились, чтобы обсудить угрозу
Командующий Объединенными силами Сергей Наев встретился с польским генералом Томашем Пиотровски, чтобы обсудить угрозу террористов Группы Вагнера, которые находятся в Беларуси. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил.
Военачальники обсудили возможные угрозы из-за размещения Вагнера в Беларуси, Наев сделал акцент на важности обмена информацией и опытом, а также поделился особенностями применения западных вооружений.
Пиотровски подтвердил поддержку Украины в войне против России и пообещал всеобщую помощь.
"Польша проводит мощную поддержку нашей обороноспособности, что является весомым и неоспоримым вкладом в победу над агрессором", — сказал Наев.
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