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Группа Вагнера в Беларуси. Генералы ВСУ и Польши встретились, чтобы обсудить угрозу

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2023, 09:31
Группа Вагнера в Беларуси. Генералы ВСУ и Польши встретились, чтобы обсудить угрозу - Фото
Сергей Наев (Фото: ВСУ)

Командующий Объединенными силами Сергей Наев встретился с польским генералом Томашем Пиотровски, чтобы обсудить угрозу террористов Группы Вагнера, которые находятся в Беларуси. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил.

Военачальники обсудили возможные угрозы из-за размещения Вагнера в Беларуси, Наев сделал акцент на важности обмена информацией и опытом, а также поделился особенностями применения западных вооружений. 

Пиотровски подтвердил поддержку Украины в войне против России и пообещал всеобщую помощь. 

"Польша проводит мощную поддержку нашей обороноспособности, что является весомым и неоспоримым вкладом в победу над агрессором", — сказал Наев.

Читайте также: НАТО расценит провокации вагнеровцев как поддерживаемые руководством России – посол Латвии

Дмитрий Гриниченко
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