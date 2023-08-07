Группа Вагнера в Беларуси. Генералы ВСУ и Польши встретились, чтобы обсудить угрозу

Командующий Объединенными силами Сергей Наев встретился с польским генералом Томашем Пиотровски, чтобы обсудить угрозу террористов Группы Вагнера, которые находятся в Беларуси. Об этом сообщили в командовании Объединенных сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военачальники обсудили возможные угрозы из-за размещения Вагнера в Беларуси, Наев сделал акцент на важности обмена информацией и опытом, а также поделился особенностями применения западных вооружений.

Пиотровски подтвердил поддержку Украины в войне против России и пообещал всеобщую помощь.

"Польша проводит мощную поддержку нашей обороноспособности, что является весомым и неоспоримым вкладом в победу над агрессором", — сказал Наев.

Читайте также: НАТО расценит провокации вагнеровцев как поддерживаемые руководством России – посол Латвии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.