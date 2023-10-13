У Курській області РФ "небайдужі російські партизани" знищили два комплекси спостереження окупантів "Муром" задля запобігання диверсіям загарбників у Сумській області України, повідомляє Державна прикордонна служба. Як стверджує відомство, джерело відео – курські партизани.
"Небайдужі російські партизани задля попередження терористичних актів в Сумській області знищують засоби спостереження Збройних сил РФ, які наводять диверсійно-розвідувальні групи на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону", – пише ДПСУ.
На відео дрони влітають у станції спостереження.
Ось друге відео:
Як пише ДПСУ, успішне знищення станцій "Муром" відбулось у Тьоткіно та в районі Єлізаветівки, вони розташовані у Курській області поряд з російсько-українським кордоном.
- 11 жовтня Центр спротиву повідомив, що спецпідрозділи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області України.
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