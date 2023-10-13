У Курській області РФ "небайдужі російські партизани" знищили два комплекси спостереження окупантів "Муром" задля запобігання диверсіям загарбників у Сумській області України, повідомляє Державна прикордонна служба. Як стверджує відомство, джерело відео – курські партизани.

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"Небайдужі російські партизани задля попередження терористичних актів в Сумській області знищують засоби спостереження Збройних сил РФ, які наводять диверсійно-розвідувальні групи на обʼєкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону", – пише ДПСУ.

На відео дрони влітають у станції спостереження.

Ось друге відео:

Як пише ДПСУ, успішне знищення станцій "Муром" відбулось у Тьоткіно та в районі Єлізаветівки, вони розташовані у Курській області поряд з російсько-українським кордоном.

ДОВІДКА. "Муром-М" – це пристрій для далекого візуального спостереження, що автономно виявляє як живу силу, так і техніку. Його оснащено оптичною камерою з гарним зумом, яка розрізняє людину на відстані до 10 км, а також тепловізором, що виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Системи спостереження "Муром" встановлюють поряд з кордоном у Росії або на високих об'єктах на окупованих територіях України.

11 жовтня Центр спротиву повідомив, що спецпідрозділи Головного управління Генштабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ) прибули в Бєлгородську область РФ для організації диверсій у Сумській області України.

12 серпня він заявив, що українські військові дали відсіч російській диверсійно-розвідувальній групі, що намагалася перетнути північний кордон.

15 серпня командувач Об'єднаних сил повідомив, що дві групи російських окупантів намагалися перетнути кордон України в Чернігівській області.

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