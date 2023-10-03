ССО: Розкрадання мільярдів на обороні посварило російського губернатора з ФСБ – фото

Федеральна служба безпеки в Курській області РФ почала переслідування губернатора Романа Старовойта через те, що той розбудував фейкові оборонні споруди на 10 млрд рублів (близько $101,5 млн) та не "поділився" коштами з відомством. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій. За даними відомства, через конфлікт губернатор почав частково виконувати реальні облаштування оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"За інформацією Центру спротиву, між ФСБ області та губернатором виник конфлікт через відсутність відкату з боку Старовойта. Водночас останній намагається використати свої зв’язки у Москві для уникнення відкриття кримінальної справи щодо нього", – пише відомство.

За даними Центру, саме кримінальним переслідуванням погрожують керівники ФСБ області, якщо губернатор "не поділиться викраденими коштами".

ЦНС зазначає, що натомість Старовойт вирішив продовжити відмивати кошти.

Проте, зважаючи на конфлікт з ФСБ, губернатор окупантів почав частково виконувати реальні облаштування фортифікаційних споруд у населеному пункті Тьоткіно на російсько-українському кордоні, пише відомство.

Місцеве підпілля передало ЦНС фото цих споруд:

Війська РФ в останні місяці вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Бєлгородській областях, що межують з Україною. Це випливає з даних орбітальної фотозйомки.

У вересні ЦНС написав, що у Курській області більшість побудованих росіянами опорних пунктів абсолютно порожні й заростають бур'яном – особовий склад з технікою відправили на фронт.

21 серпня ЦНС помітив, що Старовойт збудував фейкові оборонні споруди вартістю в 10 млрд рублів.

Читайте також: У російських окупаційних адміністраціях недокомплект, подекуди до 60% – ССО

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.