RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 08:37
Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото - Фото
Курська область (Фото: ЦНС)

Губернатор Курської області збудував фейкові оборонні споруди вартістю в  10 млрд рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, замість укріплень у Курській області збудували імітаційні лінії оборони.

У ЦНС повідомляють, що підпілля в Курській області надіслало фото фейкових оборонних споруд, на які губернатор Роман Старовойт витратив понад 10 млрд рублів.

Старовойт заявив про завершення робіт з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони в Курській області, які проводилися спільно з Міноборони РФ та прикордонним управлінням Курської області.

За словами урядовця країни-окупанта, третя лінія оборони буде готова до 5 листопада.

"Крім того, що ми бачимо дуже "посилені лінії оборони", ніхто не бачить жодного військовослужбовця", – написали ЦНС. 

За інформацією Центру спротиву, майже вся лінія державного кордону України та РФ на ділянці Курської області порожня.

Інколи туди прибуває артилерія окупантів для обстрілу мирного населення України та спецпідрозділу ГРУ та ССО РФ для проведення терактів на території Сумської області.

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

Кордон порожній. У Курській області побудували фейкові лінії оборони на 10 млрд рублів – фото

  • 15 серпня повідомлялося, що у межах Новгород-Сіверської територіальної громади дві диверсійні групи росіян намагалися зайти на півночі, але з втратами відійшли.

Читайте також: Представника ГУР запитали про діяльність РДК у Росії. Сказав, що "ще почуємо"

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакордонКурська областьЦНС
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 