Губернатор Курської області збудував фейкові оборонні споруди вартістю в 10 млрд рублів. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, замість укріплень у Курській області збудували імітаційні лінії оборони.

У ЦНС повідомляють, що підпілля в Курській області надіслало фото фейкових оборонних споруд, на які губернатор Роман Старовойт витратив понад 10 млрд рублів.

Старовойт заявив про завершення робіт з укомплектування та будівництва двох посилених ліній оборони в Курській області, які проводилися спільно з Міноборони РФ та прикордонним управлінням Курської області.

За словами урядовця країни-окупанта, третя лінія оборони буде готова до 5 листопада.

"Крім того, що ми бачимо дуже "посилені лінії оборони", ніхто не бачить жодного військовослужбовця", – написали ЦНС.

За інформацією Центру спротиву, майже вся лінія державного кордону України та РФ на ділянці Курської області порожня.

Інколи туди прибуває артилерія окупантів для обстрілу мирного населення України та спецпідрозділу ГРУ та ССО РФ для проведення терактів на території Сумської області.

15 серпня повідомлялося, що у межах Новгород-Сіверської територіальної громади дві диверсійні групи росіян намагалися зайти на півночі, але з втратами відійшли.

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